В ООН назвали количество беженцев из Украины: в какие страны они уезжают

Миллионы людей покинули Украину из-за войны / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате российского вторжения в Украину свыше 6,5 млн беженцев были вынуждены уехать за границу.

Такие данные обнародовало Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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Сообщается, что только за первые пять недель войны более 4 млн беженцев из Украины пересекли границы с соседними странами, многие были вынуждены стать внутренними переселенцами.

По состоянию на 22 мая, по данным ООН, территорию Украины покинули 6 552 971 человек.

Больше всего беженцев нашли убежище в Польше – более 3,5 млн; в Румынии – 961 тыс.; в России – 919 тыс.; в Венгрии – 644 тыс.; в Молдове – 471 тыс.; в Словакии – 442 тыс.; в Беларуси – 27 тыс. человек.

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В то же время, 2 048 500 украинцев, начиная с 28 февраля, вернулись из-за границы на Родину.

По оценкам ООН, еще более 8 млн украинцев считаются внутренне перемещенными лицами.

Болгария запускает новую программу для украинских беженцев

"Сегодня" уже рассказывали, что болгарское правительство предложило утвердить новую программу для украинцев, согласно которой для размещения беженцев будут использовать государственные гостевые дома и заведения, зарегистрированные в Национальном туристическом реестре.

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В частности, по новой программе предполагается тратить 15 левов (ориентировочно 240 грн) на человека в сутки за проживание и трехразовое питание.

Мы также писали, что в Германии предлагают определенные изменения, чтобы ускорить признание профквалификации украинцев. Это поможет нашим гражданам быстрее и легче устраиваться на работу, некоторые упрощения предлагаются и для школьников.

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