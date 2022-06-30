В ОП объяснили ситуацию с посланием Зеленского Путину через президента Индонезии

Для президента Индонезии визит в воюющие страны оказался сложным / Коллаж "Сегодня"

Выяснилось, что президент Индонезии Джоко Видодо, который считает, что он удачно слетал к международному преступнику Владимиру Путину, что-то напутал с передачей хозяину России какого-то послания от президента Украины Владимира Зеленского. В Офисе президента опровергли наличие любого послания для Путина.

Об этом заявил в комментарии "Укринформу" пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

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Комментарий

"Президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, он делает это публично в своих ежедневных обращениях", – сказал Никифоров.

Представитель Офиса президента отметил, что основной темой переговоров президентов Украины Владимира Зеленского и Индонезии Джоко Видодо во время их встречи накануне в Киеве была разблокировка украинских портов для экспорта зерна.

"Блокирование украинских портов было основной темой на переговорах президентов в Киеве. Россия несет полную ответственность за срыв экспорта как в Индонезию, так и в другие регионы мира. И она же будет отвечать за продовольственный кризис, который может возникнуть, если срочно не разблокировать украинские порты. Именно об этом Владимир Зеленский в деталях рассказал Джоко Видодо", – сказал Никифоров.

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Двухсторонние отношения