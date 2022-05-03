В ОП прокомментировали вечерний обстрел Украины

Ермак и Подоляк прокомментировали российские обстрелы/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Офисе президента Украины прокомментировали вечерний обстрел нашей страны российскими оккупантами.

Об атаках врага написал глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Реклама

Подробности

"Россия очень хочет ракетами остановить западную помощь, наше новое и мощное оружие. Но не остановит. Все будет Украина", — написал Ермак.

Также по атаке РФ на Украину высказался советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Сначала – антисемитские заявления Москвы, теперь – массированные ракетные удары по украинским городам. Львов, Винницкая область, Кировоградщина, Закарпатье. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма. Между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы даже на вербальном уровне", – отметил Подоляк.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области

Мэр города Арциз Одесской области Сергей Парпуланский сообщил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по населенному пункту.

"Недобрый вечер от российских тварей — ракетный удар. Сохраняйте спокойствие и придерживайтесь правил поведения при сигнале воздушной тревоги", — написал в Facebook городской голова Арциза Сергей Парпуланский.

Читайте также