В ОП рассказали, кто играет существенную роль в освобождении защитников с "Азовстали"

Андрей Сибига заявил, что сейчас наступил другой этап эвакуации украинских военных. / Фото: Укринформ, REUTERS, Коллаж: Сегодня, flickr.com

Сегодня все внимание мира приковано к ситуации на "Азовстали". Уже были официальные комментарии украинской стороны, что продолжается операция по спасению жизни украинских героев.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига в эфире национального телемарафона.

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"Сейчас другой этап"

По его словам, операция началась в военной разведке, переговорной группе, а также благодаря международным партнерам Украины:

"В этом случае существенную роль играет Международный Красный Крест и ООН. Это чрезвычайно важный и щепетильный вопрос, он в процессе. Однако хочу напомнить, что когда Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приехал в Киев, то привез нам два ключевых предложения. Одно из них – это помощь и содействие ООН в эвакуации гражданских с "Азовстали". На сегодняшний день мы видим, что это произошло. И мы действительно благодарны этой организации за ту миссию, которая была выполнена для освобождения гражданских. Сейчас наступил другой этап, он продолжается".

Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил поставленную боевую задачу, командирам подразделений отдан приказ сохранить жизнь личного состава.

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