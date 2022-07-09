В Раде приняли важное решение относительно нардепа-предателя Ковалева

Алексей Ковалев исключен из комитета в Верховной Раде. / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада Украины приняла постановление о бывшем нардепе от "Слуги народа" Алексее Ковалеве. Коллаборанта, помогающего россиянам в оккупированном Херсоне, отозвали с должности члена Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

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Так, 9 июля 2022 было принято Постановление Верховной Рады Украины "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" №2384-IX, соответственно к которой отозван внефракционный народный депутат Украины Ковалев Алексей Иванович с должности члена Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как известно, Ковалев был аграрным бизнесменом в Херсонской области и за пределами области о нем мало кто знал. В 2019 году он стал народным депутатом и попал в парламент как мажоритарщик от партии "Слуга народа".

Став членом налогового комитета, Ковалев возглавил направление по вопросам акцизного налога и законодательного регулирования рынка спирта, алкоголя и табака.

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Ковалев открыто перешел на сторону РФ

Сайт "Сегодня" подробно рассказывал, кто такой депутат Ковалев, работающий на оккупантов на Херсонщине.