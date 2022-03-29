В Раду внесли законопроект о запрете Московского патриархата в Украине

Законопроект зарегистрировала депутат Инна Совсун/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете Московского патриархата в Украине.

Об этом в Facebook сообщила нардеп Инна Совсун.

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В случае принятия законопроекта вся собственность церкви Московского патриархата и ее руководства в течение 48 часов будет национализирована. Религиозные общины в течение 14 дней могут изменить свою подчиненность, тогда церковное имущество остается за ними. Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская Лавры перейдут в собственность государства. Во время смены подчиненности церковных общин Служба безопасности Украины изучит, не сотрудничали ли они с оккупантами. Виновных привлекут к ответственности.

Совсун отметила, что за месяц полномасштабной войны из Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины 28 общин в разных областях Украины.

"Призываю другие общины и монастыри брать пример и объединяться вокруг Киева, а не Москвы", — написала депутат.

В Киеве задержан священник УПЦ (МП)

16 марта в Киеве задержали священника Московского патриархата отца Онуфрия.

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При обыске у него дома выяснилось, что священник Русской православной церкви в Украине (УПЦ МП) сотрудничал со спецслужбами РФ. В телефоне священника была переписка с оккупантами, где обсуждалось нападение на Киев.