В разведке Украины дали прогноз на финал войны и возвращение Крыма

В разведке Украины рассказали, когда ВСУ зайдут в Крым. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины должны зайти на территорию Крыма до конца года. Такое заявление сделал глава ГУР Кирилл Буданов. Также он назвал два варианта окончания войны для России.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня".

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Буданов назвал для РФ варианты окончания войны:

Смена политического руководства при сохранении территориальной целостности. Тогда все обвинят Путина в войне, будут выводить войска со всех оккупированных территорий по всему миру.

Разделение России на три и более части. Это будут новые независимые государства.

Разведка Украины дала прогноз, как долго будет длиться война

Украина будет воевать до тех пор, пока с ее территории не будут изгнаны все российские войска. Об этом в интервью изданию The Wall Street Journal заявил начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

"Я не знаю никаких границ, кроме границ 1991 года. Кто может заставить Украину заморозить конфликт? Это война всех украинцев, и если кто-то в мире думает, что может диктовать Украине условия, при которых она может или не может защищаться, он серьезно ошибается", – рассказал он.

По его словам, для ускорения контрнаступления Украине срочно нужны ракетные комплексы средней и большой дальности, крупнокалиберная артиллерия и ударная авиация.

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"Мы ведем войну на своей территории. Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения по использованию некоторых видов вооружения, я хотел бы напомнить, что Россия здесь использует абсолютно все виды вооружения, которые есть у нее, – от крылатых ракет, которые запускают с подлодок, до стратегических бомбардировщиков. Здесь применен весь спектр российского оружия, кроме ядерного", – заметил генерал-майор Буданов.

Буданов отметил, что хозяин Кремля не может остановить войну и выиграть ее не может.

"И чтобы остановить это, он должен признать, что Россия совсем не такое сильное и великое государство, которое он хотел изобразить. В то же время меня удивляет русская глупость. Из всех вариантов, которые были у Путина перед началом войны, он выбрал жесточайший и худший вариант. Российские специалисты неоднократно предупреждали его, что этот вариант последний и его нужно очень тщательно оценивать. Теперь мы видим результат", – подытожил руководитель военной разведки.

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