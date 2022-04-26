В Риге хотят удвоить помощь Украине, в Лондоне предложили целить по РФ – главные цитаты мировых лидеров 26 апреля

Ллойд Остин верит в победу Украины, Джонсон дает новую помощь / Коллаж "Сегодня"

На фоне прошедшего на американской авиабазе Рамштайн в Германии саммите союзников США, мировые лидеры вновь высказывались в поддержку Украины и с осуждением России.

Сайт "Сегодня" собрал основные мысли иностранных политиков за 26 апреля.

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Союзники

Глава Пентагона Ллойд Остин высказывался о необходимости предоставления Украине всего необходимого для победы оружия.

"Украина явно верит, что может победить, как все присутствующие здесь. США будут продолжать двигать небо и землю, чтобы мы могли удовлетворить нужды Киева", – сказал министр обороны США.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс рассмотрел вариант Третьей мировой войны.

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"Если Россия угрожает Третьей мировой войной, то это является явным признаком успеха Украины. Мы не должны подвергаться российскому шантажу, но удвоить нашу поддержку Украине и санкции против России. Только жесткий и последовательный подход может восстановить международный правопорядок", – отметил латвийский политик.

Великобритания

В Лондоне предложили... нападать на Россию.

"Дело в том, что Украина была суверенной страной, мирно жившей в пределах своих границ, а затем другая страна решила нарушить эти границы и ввести 130 тысяч военных в их страну. Вполне законно для Украины нацеливаться вглубь России, чтобы нарушить логистику, которая, если бы она не была нарушена, способствовала бы смертям и резне на украинской земле", – заявил министр обороны Великобритании Джеймс Гиппи.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Украина получит машины для спасения людей.

"Новые "скорые", пожарные машины и средства для специалистов здравоохранения, о которых объявили сегодня, помогут лучше оснастить украинцев для оказания базовой помощи и спасения жизней. Вместе с нашей военной помощью мы продолжаем укреплять устойчивость Украины, чтобы варварское вторжение Путина провалилось", – сказал Джонсон.

Трамп

И даже 45-й президент США Дональд Трамп заявил о недопустимости того шантажа, к которому постоянно прибегает Кремль.

"Путин все время использует N-слово (ядерное оружие, от слова nuclear). Но это не работает, это просто не работает. Однако он использует это слово каждый день", – заметил бывший американский лидер.

ООН включилась

А встретившийся с Путиным генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил о договоренности в Кремле по поводу эвакуационных коридоров.

"Необходимо решать конфликт, основываясь на разных инструментах, предложенных уставом ООН. Нарушение территориальной целостности другой страны полностью не соответствует уставу ООН", – заявил в Москве Гутерриш.

В свою очередь заместитель постпреда США в ООН Ричард Миллс-младший раскритиковал Россию за использование в личных целях права на вето, сообщает CNN.

"Вето не было задумано как карт-бланш для безнаказанности стран-членов Совета Безопасности ООН. Это не предназначалось для автоматической защиты от ответственности навечно. Россия унизила роль и репутацию Совета Безопасности ООН… и запятнала ООН в целом", – резюмировал американский чиновник.