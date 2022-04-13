В Рубежном и Попасной тела убитых украинцев хоронят во дворах – Денисова

Денисова рассказала о ситуации в Луганской области. Фото: коллаж "Сегодня"

Российская армия превращает Луганщину в еще один Мариуполь. Города и села под ежедневными плотными обстрелами из авиации, артиллерии и ракетными ударами.

Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram.

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По ее словам, вчера, 12 апреля, окрестности Северодонецка и Горского были обстреляны фосфорными снарядами, нанесены масштабные разрушения.

В Рубежном от очагов из мощного вооружения сгорел целый жилой квартал – почти все дома, спасены 10 человек, а в Северодонецке пылало здание медицинского учреждения.

"Сегодня (13 апреля. – Ред.) в результате ракетного удара оккупантами по населенному пункту Черкасское получили ранения 7 граждан. Также из-за попадания ракеты было повреждено многоэтажное жилое здание. Морги в подконтрольных Украине городах переполнены телами умерших и погибших гражданских", – написала Денисова.

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По ее словам, электроэнергия подается с перебоями или отсутствует вообще, поэтому тела лежат также в подвалах.

"Сохранять их невозможно, поэтому в короткие промежутки времени между обстрелами волонтеры и работники коммунальных служб хоронят тела в городах. Все кладбища находятся в окрестностях, но из-за обстрелов использовать их нет возможности", – отметила Денисова.

Кроме того, в Северодонецке ямы копают трактором и систематизируют могилы в реестр. Каждого погибшего или умершего естественным путем хоронят в отдельной могиле, за 48 дней войны – около 400 захоронений, большинство – опознаны.

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В Лисичанске также организовано новое место для захоронений. Погибших и умерших хоронят в братских могилах.

"Сложная ситуация в Попасной и Рубежном. Из-за частичной оккупации городов россиянами вывоз тел невозможен, захоронения производят сами жители во дворах жилых секторов. Из-за обстрелов в определенных районах тела остаются лежать на улицах. Там, где есть доступ – тела собирают и перевозят к кладбищам. Хоронят в спецпакетах, на табличках пишут как можно больше информации о человеке", – заявила Уполномоченный по правам человека.

Денисова добавила, что методическое истребление луганчан и полное разрушение населенных пунктов области подпадает под определение военного преступления и преступления против человечности в соответствии со статьями 7 и 8 Римского статута Международного уголовного суда.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты совершения РФ военных преступлений и преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине", – подытожила она.

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