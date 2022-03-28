В Славутиче начинают выдавать хлеб по талонам

В Славутиче хлеб продают по талонам / Фото: Коллаж: Сегодня

В городе Славутиче, из которого недавно вышли российские военные, произошел сбой в доставке гуманитарной помощи. С 28 марта хлеб в городе продается по талонам.

Об этом сообщает Славутичский городской совет в Telegram.

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Выдача хлеба будет производиться по талонам, которые выдавались при получении гуманитарной помощи.

"Приходить нужно в указанное в талоне число и магазин. Система продаж хлеба только налаживается, просим с пониманием отнестись к этому процессу", – подчеркнули в горсовете.

Кроме того, лекарства есть в ограниченном количестве. Уже ввезены инсулины. Обещают, что доставка медпрепаратов будет продолжаться.

Какая ситуация в городе

Местные власти подтвердили, что войска РФ вышли за пределы Славутича.

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"Ни одного сотрудничества с оккупантами, в том числе в вопросах предоставления гуманитарной помощи и зеленых коридоров, не ведется", – уверяют в горсовете.

Введение зеленого коридора только обсуждается. Собирается информация о количестве желающих уехать из города, соответственно о заказе необходимого количества автобусов. Речь идет о выезде из Славутича на железнодорожный вокзал Киева.

Мэр города раньше опроверг фейки вражеской пропаганды, что якобы местные власти сотрудничают с оккупантами и просили их о гуманитарной помощи.

"Никакого сотрудничества с оккупантами мы не ведем. Они выполнили свою работу, которую хотели сделать. Проверили город, сегодня они завершили это делать и выехали за пределы города. В городе сейчас их нет. Мы самостоятельно решаем все свои проблемы. Нам не нужна ничья гуманитарная помощь, нам всего хватает. Нам помогают из всех городов и городков Украины", – сказал Фомичев.

Мэр города отметил, что Славутич живет под украинским флагом и по украинским законам.

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Во время освобождения города от оккупантов погибли три бойца теробороны Славутича.

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