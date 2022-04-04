В Славянске задержали мужчину, который публиковал позиции ВСУ в соцсетях

Мужчина "сливал" информацию в Telegram/Фото: коллаж: "Сегодня"
В Славянске Донецкой области задержали мужчину, который в соцсетях опубликовал информацию о позициях Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.
Подробности
30 марта 2022 года мужчина обозначил на Google-карте одного из населенных пунктов Донецкой области местонахождение военных подразделений ВСУ и распространил изображение с указанной локацией в одном из Telegram-каналов. При этом подозреваемый сделал сообщение в комментариях, добавив информацию о маршруте передвижения военнослужащих, которая не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ.
Мужчину задержали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.
В Харькове школьник бессознательно корректировал обстрелы оккупантов
В Харьковской области обнаружили школьника, который корректировал обстрелы российских оккупантов, даже сам того не понимая. О том, что помогал захватчикам, парень осознал только тогда, когда домой пришли сотрудники СБУ.
Парень рассказал, что занимался корректировкой огня в Telegram. По его словам, он нашел рекламу в Интернете, где обещали деньги за простые задания.
Одно из таких – сделать скриншот Google-карты по конкретным адресам в Харькове. А через несколько дней туда попали вражеские снаряды. Что помогал оккупантам, парень осознал только тогда, когда домой пришли работники СБУ. Отец школьника в шоке.
"Родителям хочу сказать, контролируйте, пожалуйста, свои телефоны. Все на доверии, из расчета, что общаются со своими сверстниками, а получилось очень грустно. Я очень жалею, мне очень стыдно", — отметил мужчина.