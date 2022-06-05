В СНБО развенчали циничную ложь России об обстрелах Донецка

Обстрел из "Градов" пришелся на центр Донецка / Фото: Коллаж: Сегодня
Оккупанты обстреляли центр города Донецка из "Градов" ради создания выгодной российским пропагандистам "картинки" в СМИ.
Об этом сообщил в Telegram Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
Как напомнили в ЦПД при СНБО, накануне вечером пропагандистские СМИ сообщили, что "в Донецке раздалась серия взрывов… ВСУ выпустили 40 снарядов из "Града", удар пришелся по центру города".
В ведомстве отметили, что такие заявления российских СМИ разбиваются о сообщении очевидцев из оккупированного Донецка:
- "стреляют из Куйбышевского района, пролетает над Ворошиловским и падает в Калининском";
- "в Калининском прилеты, из Макеевки вылет, все очевидно";
- "вылеты были из Макеевки Восточный Батман 8 шт.";
- "люди понемногу начинают понимать, что происходит, и нужно их снова убедить, что Украина плохая".
"В целом действия пропагандистов преследуют цель запугивания жителей оккупированных территорий и оправдания "спецоперации" и еще раз подчеркивают циничность захватчиков, готовых обстреливать гражданское население ради очередного новостного заголовка", – говорится в сообщении.
Взрывы в Донецке
Вечером 4 июня очевидцы сообщили о взрывах в оккупированном россиянами Донецке.
По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в России накануне распространяли информацию о якобы "намерениях ВСУ бомбить Донбасс новым американским вооружением".