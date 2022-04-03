В Сумской области идет зачистка от оккупантов — глава ОВА

В области есть оккупанты, которых "бросили" товарищи/Фото: коллаж: "Сегодня"
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал о восстановлении контролянад районами области.
Об этом он сообщил в Telegram.
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Вооруженные силы днем 3 апреля фактически вернули контроль над Конотопским районом. Сейчас там ведутся меры проверки.
"Идет зачистка Сумской области. В частности, и Конотопского района", – сообщил Живицкий.
По его словам, сейчас определяют, где еще могли остаться группы оккупантов. Их не взяли с собой сослуживцы во время бегства с территории области.
ВСУ освободили три населенных пункта Черниговской области
Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантовтри населенных пункта Черниговской области — Колычевку, Ягодное и Ивановку.
В настоящее время территория зачищается и контролируется военными ВСУ, а мирному населению завозят гуманитарную помощь.
"Эти населенные пункты Черниговской области еще долго будут помнить ужасы войны. Куча разбитого и сожженного украинскими военными российского металлолома "украшает" трассу от Чернигова в сторону Козельца. Сами же путинские убийцы либо легли замертво на украинскую землю, либо жалко убежали" , — говорится в сообщении оперативного командования "Север".