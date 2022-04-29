В Сумской области разоблачили главу громады, который планировал сдать город оккупантам

Глава территориальной громады оказывал РФ помощь в осуществлении подрывной деятельности. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Председателя Середино-Будской территориальной громады Сумской области задержали по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщил в Telegram Офис генпрокурора.

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По данным следствия, глава территориальной громады оказывал России помощь в осуществлении подрывной деятельности.

"Он передавал представителям ФСБ информацию о перемещении Вооруженных сил Украины и видах их вооружения. Во время оккупации чиновник планировал "сдать" город врагу и приказал убрать блокпост на въезде в населенный пункт", – говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители задержали председателя громады в порядке ст. 208 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, Офис генпрокурора сообщал, что во время оккупации российскими солдатами пгт Михайловка-Рубежовка Бучанского района трое украинцев перешли на сторону врага.

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