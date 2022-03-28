В Турции сегодня начнут новый раунд переговоров Украины и РФ

Украина и РФ начнут очередной раунд переговоров по войне / Фото: Коллаж: Сегодня

В Стамбуле сегодня, 28 марта, начнется очередной раунд переговоров Украины с России по поводу войны, которую развязали оккупанты. Он продлится до 30 марта и будет проходить в Турции.

Об этом глава парламентской фракции "Слуга народа", член делегации Давид Арахамия сообщил в Facebook.

Реклама

По его словам, вчера на очередном раунде переговоров "по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28-30 марта".

Встречу переговорных групп Украины и России в Стамбуле подтвердили в Директорате по коммуникациям администрации президента Турции после разговора Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом РФ Путиным.

Требования Украины на переговорах

Изначально российская сторона говорила на языке ультиматумов, сейчас же разговор более конструктивный. Украинская делегация озвучила принципиальные позиции, о которых не раз говорил президент Владимир Зеленский.

Реклама

"Это прекращение огня, максимально быстрый вывод российских войск с территории Украины, территориальная целостность и суверенитет Украины. И обязательно – четкие, юридически закрепленные гарантии нашей безопасности со стороны ряда стран, обладающих весомым военным потенциалом, чтобы не допустить повторения этой войны в будущем", – заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.