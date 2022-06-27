В Украине идет война, а не игра в шахматы: главные заявления властей за 27 июня

В Украине идет война. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 124-й день полномасштабной войны с Россией. ВСУ нанесли войскам РФ урон под Бахмутом, а тем временем Украина ждет новое оружие Запада.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 27 июня.

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Президент Украины подвел итоги 123-х суток войны против России

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам в ночь на 27 июня и рассказал о российском ракетном ударе по Киеву.

"Вторая армия мира героически "победила" детский сад и жилой дом. Погиб мужчина, ему было всего 37 лет. Есть раненые, и среди них – девочка, ее зовут Женя, ей семь лет, дочь погибшего. Сейчас она в "Охматдете". Также ранена ее мать. Кстати, гражданка России. Вот так. Ей в нашем государстве ничто не угрожало, она была в полной безопасности, пока в самой России не решили, что все для них теперь одинаково враждебно – женщины, дети, детские сады, жилые дома, больницы, железная дорога", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что вражеские ракеты били и по Николаевской и Черниговской областям, по Одессе и Черкассам. Артиллерийские и минометные обстрелы не прекращались в Харьковской и Сумской областях, на Донбассе и на юге Украины.

"Часть ракет сбита. Но только часть. Нам нужна мощная противовоздушная оборона – современная, полностью эффективная. Которая может дать полную защиту от этих ракет. Об этом мы ежедневно говорим с партнерами. Есть уже некоторые договоренности. И партнерам нужно двигаться быстрее, если они действительно партнеры, а не наблюдатели", – подчеркнул украинский лидер.

Президент также рассказал, что провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо об оборонной поддержке Украины и усилении санкционного давления на Россию.

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Кроме того, Зеленский обратился к гражданам Беларуси.

"Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже всё решили – ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше", – заявил президент Украины.

США закроют доступ к своим технологиям для компаний, поддерживающих РФ

США планируют закрыть компаниям, поддерживающим РФ, доступ к американским технологиям, в том числе полупроводникам. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

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"Это один из тех шагов, которые предлагала группа Макфола – Ермака. Без технологий российская экономика будет еще больше тормозить", – написал Ермак.

В Украине война, а не игра в шахматы

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк возмутился опасениями некоторых политиков возможной эскалацией войны. Об этом он написал в Twitter.

"Крылатые ракеты, стратегическая авиация, запрещенные фосфорные снаряды, летящие на украинские города "Грады". Когда в июне 2022 года кто-то говорит о "риске эскалации", у меня один вопрос: чего мы боимся? То, что Путин начнет войну? А сейчас у нас что – игра в шахматы?" – удивился Подоляк.

Половина российских генералов должна уже застрелиться

Половина российских генералов должна уже застрелиться из-за провала "второй армии мира" в войне против Украины. Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава Комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич.

По словам политика, оккупанты на Донбассе должны достичь любой победы, в связи с чем Россия бросает дополнительные резервы и подразделения на направления, которые считает для себя приоритетными.

"Россияне публично говорят, что захват Донбасса – это их цель. Они себя считали второй армией мира, но битва за Северодонецк и многие другие города длится уже недели-месяцы . По-моему, уже половина российских генералов должна была застрелиться. Так воевать! Об этом все говорят, весь мир, все же не слепые и не глухие", – сказал Завитневич.

Александр Завитневич: "Половина российских генералов должна уже застрелиться". Фото: Facebook

ВСУ нанесли российским войскам значительные потери на Бахмутском направлении

Бойцы ВСУ за прошедшие сутки нанесли российским войскам значительные потери на Бахмутском направлении. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Враг производил обстрелы наших позиций из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Спорное, Берестово, Белогоровка, Клиново и Зайцево. Удар армейской авиации зафиксирован у Покровского. Наши воины обнаружили и обезвредили диверсионно-разведывательные группы вблизи Спорного и Яковлевки, а также отразили штурм в направлении Клинового. Вражеское наступление в районах населенных пунктов Берестово и Вершина остановлено. Оккупанты отошли. Противник проводит обустройство новых позиций, в том числе блокпостов в районе Николаевки", – говорится в сообщении.

Подробнее о ситуации на фронте рассказал телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0.":

Потери российских оккупантов составляют 35 000 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 35 000 солдат и 1552 танка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 35 000 (+150) человек ликвидировано;

танков ‒ 1552 (+20) ед.;

боевых бронированных машин ‒ 3687 (+28) ед.;

артиллерийских систем – 771 (+7) ед.;

РСЗО – 243 (+0) ед.;

средств ПВО – 101 (+2) ед.;

самолетов – 217 (+0) ед.;

вертолетов – 184 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+6) ед.;

крылатых ракет – 139 (+0) ед.;

кораблей / катеров – 14 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 2575 (+11) ед.;

специальной техники – 60 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.

Ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили военную базу оккупантов в глубоком тылу на Донбассе.

Также напомним, ВСУ мощно ударили по захватчикам на юге.