В Украине из-за российских оккупантов погибли 144 ребенка

Число погибших и раненых детей в Украине растет ежедневно / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с начала вторжение России погибли 144 ребенка, еще 220 детей пострадали.

Такие данные по состоянию на утро 29 марта обнародовала в своем Telegram-канале Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на информацию Единого реестра досудебных расследований, а также "других источников, нуждающихся в подтверждении".

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Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия, отметила Денисова.

Каждый второй ребенок Украины стал беженцем

Из-за войны каждый второй украинский ребенок вынужден был покинуть свой дом и стать временно перемещенным лицом.

В заявлении ЮНИСЕФ говорится, что 4,3 миллиона детей были перемещены, что составляет более половины детского населения Украины, которое, по оценкам, составляет 7,5 миллиона человек. В эту цифру входят более 1,8 миллиона детей, перевезенных родителями в соседние страны в качестве беженцев, и 2,5 миллиона детей, которые также являются внутренне перемещенными лицами в Украине.