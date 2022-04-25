В Украине из-за российского вторжения уже погибли 215 детей

Больше всего детей пострадало в Донецкой и Киевской областях / Фото: Коллаж: Сегодня
С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 215 детей, еще 391 ребенок получил ранения. Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram.
"По состоянию на 8 часов 25 апреля 2022 года, по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, не требующих подтверждения, с начала вторжения российской федерации в Украине погибли 215 детей и пострадал 391 ребенок", – говорится в сообщении.
Больше всего детей пострадало
- в Донецкой (124)
- Киевской (114)
- Харьковской (93)
- Черниговской (66)
- Херсонской (44)
- Николаевской (43)
- Луганской (37)
- Запорожской (27)
- Сумской (17)
- Житомирской (15)
- областях и в Киеве (16)
Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что российские войска еще ведут активные боевые действия в украинских городах.
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