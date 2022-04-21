В Украине из-за вторжения РФ погибли 208 детей – Офис генпрокурора

В Украине погибают детей из-за российских оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине из-за российских оккупантов с начала вторжения погибли 208 детей. Также пострадали более 584 детей. 376 получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей:
- в Донецкой области – 119
- Киевской – 113
- Харьковской – 91
- Черниговской – 57
- Херсонской – 44
- Николаевской – 41
- Луганской – 36
- Запорожской – 25
- столице – 16
- Сумской – 16
- Житомирской – 15
Кроме того, 20 апреля в результате артиллерийского обстрела военными РФ с. Новая Заря Белозерского района Херсонской области и попадания снаряда в жилой дом погибли два человека, в том числе 16-летний подросток.
Также 20 апреля в результате обстрела объектов гражданской инфраструктуры Николаева 11-летняя девочка получила ранения.
В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории пгт. Бородянка Киевской области, обнаружено тело 15-летней девочки-подростка, получившей смертельное ранение легких.
Стало известно, что в первой половине марта 2022 года в пгт. Клавдиево-Тарасово Бучанского района Киевской области военные РФ расстреляли гражданский автомобиль, в котором ехал мужчина с двумя дочерьми 7 и 11 лет. Дети получили тяжелые ранения. Младший ребенок умер, не приходя в сознание, а старшего удалось спасти.
Также во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории Киевской области, установлено, что 4 марта в результате обстрела в с. Гореничи получили ранения отец и его 7-летняя дочь.
Стало известно, что 13 марта во время обстрела оккупантами г. Кременная Северодонецкого района Луганской области был ранен 13-летний подросток.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1 141 учебное заведение, из них 99 разрушено полностью.
В Мариуполе за один день российские оккупанты похитили 98 детей
В понедельник, 18 апреля, российские оккупанты принудительно вывезли из заблокированного Мариуполя 98 детей.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.
"Только за вчера оккупанты похитили 98 детей из Мариуполя и не устают фиксировать собственные преступления. Фиксируем. Работаем над верификацией и возвращением наших домой", – написал Андрющенко.
Он также отметил, что информацию о вывозе украинских детей из Мариуполя подтверждают даже СМИ так называемой "ДНР" и России.