В Украине из-за вторжения РФ погибли 217 детей – Офис генпрокурора

Из-за обстрелов РФ умирают дети / Коллаж "Сегодня"

Более 608 детей пострадали в Украине из-за вооруженной агрессии Российской Федерации. 217 детей погибли и более 391 получили ранения.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

Где больше всего пострадали дети:

Донецкая область – 127,

Киевская – 114,

Харьковская – 93,

Черниговская – 66,

Херсонская – 44,

Николаевская – 43,

Луганская – 37,

Запорожская – 27,

Сумская – 17,

Житомирская – 15,

г. Киев – 16.

Вчера, 25 апреля, в результате обстрела российскими оккупантами жилых домов в Лимане Донецкой области от полученных ранений погибли двое детей 9 и 13 лет.

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"1508 учебных заведений повреждено в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. При этом 102 из них полностью разрушены", - говорится в сообщении.

Оккупанты воруют детей

Российские оккупанты устраивают в свои семьи похищенных в Украине детей – пока неизвестно об их состоянии здоровья.

Стало известно о фактах незаконного вывоза в подмосковную Апрелевку 27 детей-сирот, которых передали под временную опеку в десять местных семей.

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Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что у ювенальных прокуроров два фокуса – дети-жертвы и дети в конфликте с законом.

"Россия травит их души и заставляет принимать опосредованное участие в сборе или передаче военной информации оккупантам, транспортировке оружия и т.д. И это прямое нарушение требований ст. 38 Конвенции ООН о правах ребенка. Мы зафиксировали участие 8 детей в таких действиях", – говорится в сообщении.

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