В Украине из-за вторжения РФ погибли 217 детей – Офис генпрокурора

Из-за обстрелов РФ умирают дети / Коллаж "Сегодня"
Более 608 детей пострадали в Украине из-за вооруженной агрессии Российской Федерации. 217 детей погибли и более 391 получили ранения.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.
Где больше всего пострадали дети:
- Донецкая область – 127,
- Киевская – 114,
- Харьковская – 93,
- Черниговская – 66,
- Херсонская – 44,
- Николаевская – 43,
- Луганская – 37,
- Запорожская – 27,
- Сумская – 17,
- Житомирская – 15,
- г. Киев – 16.
Вчера, 25 апреля, в результате обстрела российскими оккупантами жилых домов в Лимане Донецкой области от полученных ранений погибли двое детей 9 и 13 лет.
"1508 учебных заведений повреждено в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. При этом 102 из них полностью разрушены", - говорится в сообщении.
Оккупанты воруют детей
Российские оккупанты устраивают в свои семьи похищенных в Украине детей – пока неизвестно об их состоянии здоровья.
Стало известно о фактах незаконного вывоза в подмосковную Апрелевку 27 детей-сирот, которых передали под временную опеку в десять местных семей.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что у ювенальных прокуроров два фокуса – дети-жертвы и дети в конфликте с законом.
"Россия травит их души и заставляет принимать опосредованное участие в сборе или передаче военной информации оккупантам, транспортировке оружия и т.д. И это прямое нарушение требований ст. 38 Конвенции ООН о правах ребенка. Мы зафиксировали участие 8 детей в таких действиях", – говорится в сообщении.
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