В Украине из-за вторжения России погибли 219 детей – Офис генпрокурора

Более 398 детей в Украине получили ранения разной степени тяжести. / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на сегодня, 29 апреля, на утро более 617 детей пострадали в Украине в результате агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщил в Telegram Офис генпрокурора.

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Какая ситуация

По официальным данным, 219 детей погибли и более 398 получили ранения разной степени тяжести. Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в:

Донецкой области – 139;

Киевской – 115;

Харьковской – 95;

Черниговской – 68;

Херсонской – 44;

Николаевской – 43;

Луганской – 37;

Запорожской – 27;

Сумской – 17;

в г. Киеве – 16;

Житомирской – 15.

Стало известно, что в первую неделю марта на автодороге возле с. Красное Черниговского района Черниговской области на мине взорвался автомобиль, в результате чего погибли дети – 2 и 14 лет. 7 марта во время артиллерийских обстрелов оккупантами Романовского моста в г. Ирпень получил контузию 10-летний мальчик", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора также отметили, что 28 апреля в результате обстрела оккупантами с. Циркуны Харьковского района Харьковской области получила ранение 10-летняя девочка. 28 апреля в результате обстрела г. Запорожья получили ранения 5 человек, среди которых ребенок.

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Также стало известно, что 11 апреля в г. Харьков в результате артиллерийских обстрелов получил ранение 9-летний мальчик, а 21 апреля в лечебное учреждение Днепропетровской области доставлен 17-летний парень с ранениями, которые он получил в результате обстрелов российскими оккупантами г. Мариуполь.

Кроме этого, стало известно, что 1556 учебных заведений повреждено в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел Россией. 102 из них полностью разрушены.

Напомним, Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российские оккупанты устраивают в свои семьи похищенных в Украине детей – сейчас неизвестно об их состоянии здоровья.

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