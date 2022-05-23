В Украине конфискуют активы тех, кто поддерживает войну – детали

Владимир Зеленский придумал наказание для тех, кто поддерживает войну в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский подписал закон о конфискации активов граждан, которые поддерживают российско-украинскую войну. Это позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов. По словам главы государства, закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов. Закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс. Надеюсь на продуктивное взаимодействие всех его участников", – отметил Зеленский.

Так, определено, что ответственным за поиск активов и обращение в суд будет центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц. Ожидается, что таким органом станет Министерство юстиции Украины, которое должно организовать работу по выявлению и розыску подлежащих блокированию активов физических и юридических лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме того, осуществление административного судопроизводства по делам о применении санкции посредством взыскания активов в доход государства будет осуществлять Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О запрете пророссийских партий в Украине". Такие партии могут подрывать суверенитет Украины. Кроме того, они грозят территориальной целостности. Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.

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Так, деятельность пророссийских партий направлена на "подрыв суверенитета или территориальной целостности" Украины.

В период военного положения дела о запрете пророссийских партий станут подсудными. Судебное решение Верховного Суда по таким делам не будет подлежать обжалованию.

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