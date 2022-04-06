Верещук: в Украине на 6 апреля запланировано 11 гумкоридоров

Верещук рассказала, как украинцы, которые находятся в зоне боевых действий могу покинуть опасные города / Фото: Коллаж: Сегодня
На 6 апреля согласованы 11 гуманитарных коридоров – из Мариуполя и Бердянска Энергодара, Мелитополя и Северодонецка.
Об этом в своем утреннем обращении сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
Гумкоридоры на 6 апреля
Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.
Из Бердянска в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.
Из города Токмак в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.
Из города Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.
Из города Гуляйполе в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.
Из города Мелитополь в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.
Из города Северодонецк в город Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
Из города Лисичанск в город Бахмут. Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
Из города Попасная в Бахмут. Место сборов: ул. Первомайская, 42
Из поселка Горское в город Бахмут. Место сборов: ул. Гагарина, 13.
Из города Рубежное в Бахмут.
Эвакуация из других направлений
Жителей Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Попасной и Горского просят срочно эвакуироваться. Отмечается, что российские оккупанты хотят уничтожить железную дорогу.
"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на 6 апреля.
Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 5 апреля. Было эвакуировано 3 846 человек.