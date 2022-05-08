В Украине оккупанты РФ устроили кровавую реконструкцию нацизма: главные заявления властей за 8 мая

Зеленский из Бородянки обратился к украинцам и миру. Фото: libkos, коллаж "Сегодня"

В Украине – 74-й день полномасштабной войны с Россией. Российские пропагандисты продолжают нагнетать ситуацию вокруг ядерного оружия, а президент РФ Владимир Путин может официально объявить войну Украине 9 мая.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 8 мая.

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Зеленский из Бородянки обратился к украинцам и миру

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам 8 мая по случаю Дня памяти и примирения. Обращение глава государства записал на фоне разрушенной оккупантами многоэтажки в Бородянке. Украинский лидер также почтил память всех погибших во время Второй мировой войны.

"Спустя десятилетия после Второй мировой тьма вернулась в Украину. И она снова стала черно-белой. Снова! Зло вернулось. Снова! В другой форме, под другими лозунгами, но с той же целью. В Украине устроили кровавую реконструкцию нацизма. Фанатичное подражание этому режиму. Его идеи, действия, слова и символы. Маниакальное – до деталей – воспроизведение его зверств и "алиби", которые якобы придают злу священную цель. Повторение его преступлений и даже попытки превзойти "учителя" и сдвинуть его с пьедестала величайшего зла в истории человечества. Установить новый мировой рекорд по ксенофобии, ненависти, расизму и количеству жертв, к которому они могут привести", – сказал президент.

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Если Путин 9 мая объявит Украине войну

Любые заявления президент РФ Владимира Путина на параде 9 мая в Москве для Украины не будут иметь никакого значения. Амбиции российских оккупантов в отношении Украины не меняются. Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

"Победа" для россиян – это разрушение и поражение всего цивилизованного мира, говорит глава страны.

"Для нас это ничего не меняет. Для нас война длится 8 лет, широкомасштабная война длится более 70 дней. Россияне уничтожают украинские города, их можно показывать в голливудских фильмах ужасов", - сказал президент.

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Владимир Путин / Фото: AFP

Подоляк рассказал, что значит 9 мая для России

На самом деле для нынешней власти в России праздник 9 мая не является сакральным. Это больше пиар, рассчитанный на внутреннего пользователя, которому иногда нужно как-то поднимать настроение. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Советник предложил россиянам показать реальное достижение России.

"Вот в Мариуполе действительно можно было провести российский парад и показать, что мы (россияне. – Ред.) делаем с востоком Украины, как мы "освобождаем" восток Украины. Это было бы очень красиво. Конечно, с высоты птичьего полета показать отсутствующий, стертый с лица земли город под названием Мариуполь. Этот Мариуполь сегодня, в этом виде – это и есть концепция "русского мира", – резюмировал представитель Офиса президента Украины.

Планы оккупантов на Донбассе к 9 мая не осуществятся

Советник главы ОПУ Алексей Арестович проанализировал текущую ситуацию в Донецкой и Луганской областях.

"За Попасную сейчас идет драка. Российские пропагандисты успели радостно доложить, что они уже взяли, но это немного не так. 117-е "взятие Попасной" только на этой неделе... Там тяжелейшие бои идут, посмотрим, что будет. Рубежное – то же самое, они пытаются обойти, отрезать. И Северодонецк под угрозой серьезной", – сказал он.

На вопрос, будет ли к 9 мая выполнена поставленная оккупантам задача выхода на границы Донецкой и Луганской областей, советник главы ОПУ заявил: "Даже Луганской не получится. Про Донецкую можно и не говорить".

Алексей Арестович / Фото: Facebook

Ядерная угроза

К угрозам России следует относиться серьезно. Нужно учитывать психическое состояние политической элиты РФ. Мировые лидеры должны быть более решительными. Об этом рассказал Михаил Подоляк.

"Это не просто попытка пропагандистски испугать. Безусловно, это элемент пропагандистской войны, не будем забывать об этом. Россия всегда живет от мифа к мифу, они всегда живут от понта к понту. То есть они могут угрожать сегодня этим, завтра они обломались – угрожают чем-то другим. Это их философия, это их мировоззрение", – сказал он.

Ядерный взрыв / Фото: Pinterest

Ранее мы сообщали, что украинская авиация разбомбила ПВО оккупантов на острове Змеином.

Также напомним, ВСУ ликвидировали более 25 тысяч российских оккупантов.