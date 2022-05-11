В Украине пленных оккупантов приговорили к тюрьме – какой срок им грозит

Оккупантов будут садить в тюрьму в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине к 8-15 годам заключения приговорены еще 6 пленных российских оккупантов. Таким образом СБУ продолжает системную работу по привлечению к ответственности оккупантов, которые воюют в нашей стране. Солдаты РФ нарушают законы и обычаи войны.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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В Киевской области:

Следователи спецслужбы в сотрудничестве с Офисом Генпрокурора идентифицировали еще трех военных Вооруженных сил России, причастных к зверствам на территории Бучанского района.

Они убивали и пытали местных жителей, проводили допросы и мародерили.

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В Луганской и Винницкой областях:

По материалам СБУ осуждены шесть боевиков незаконных Вооруженных формирований российских оккупационных войск. Их пленили украинские защитники во время боев в феврале-марте.

Трое боевиков получили по 15 лет тюрьмы, двое – по 10, еще один – 8 лет заключения.

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В Черниговской и Киевской областях:

СБУ обнаружила два схрона, в которых хранили большое количество патронов и боеприпасов.

В Одессе блогеры показали в Сети ракетные удары РФ – их задержала СБУ

В Одессе Служба безопасности Украины задержала трех видеоблогеров, которые разместили в Сети материалы о ракетных ударах российских военных по городу. Они признали свою вину. Также призвали украинцев не повторять их действия. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Двое мужчин и женщина говорят, что не знали об ответственности за публикацию таких материалов, и призвали украинцев не повторять их действия.

"СБУ оперативно установила их и провела соответствующие беседы. Сознательно или бессознательно эти лица поработали корректировщиками для врага – установит следствие", – отметили в ведомстве.

Кроме того, СБУ обратилась с предупреждением о запрете публиковать данные о перемещении военной техники, военных объектах и результатах вражеских ударов. Эти данные оккупанты используют при планировании дальнейших обстрелов.

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