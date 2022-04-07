Верещук: В Украине согласовали 10 гуманитарных коридоров на 7 апреля

Верещук рассказала о гумкоридорах в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские власти на 7 апреля договорились о 10 гуманитарных коридорах для украинцев, которые находятся под постоянными обстрелами. Люди смогут выехать как на собственном транспорте, так и на автобусах.
Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
План работы гуманитарных коридоров 7 апреля
- Из Мариуполя в Запорожье – на собственном транспорте.
- Из Бердянска в Запорожье – на собственном транспорте, также отправят автобусы из Запорожья.
- Из Токмака в Запорожье – на собственном транспорте или на автобусах для эвакуации.
- Из Энергодара в Запорожье – на собственном транспорте.
- Из Мелитополя в Запорожье – на своем авто или на автобусах.
- Из Северодонецка в Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
- Из Лисичанска в Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
- Из Попасной в Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42.
- Из Рубежного в Бахмут.
- Из поселка Горное в Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
Эвакуация из городов Луганской области состоится только в случае, если оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня.
Украинцев эвакуируют с Донбасса на поездах
"Укрзализныця" 7 апреля продолжила эвакуацию людей из зоны боевых действий, в том числе из опасных районов Донбасса. Время отправления может меняться.
Из Краматорска Донецкой области:
- 10:00 – 274/273 Краматорск – Львов;
- 16:00 – 276/275 Краматорск – Львов;
- 18:00 – 278/277 Краматорск – Львов.
Из Покровска Донецкой области:
- 12:00 – 7933 Покровск – Пятихатки;
- 13:00 – 236/235 Покровск – Черновцы;
- 14:00 – 7935 Покровск – Пятихатки;
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп.