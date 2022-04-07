Верещук: В Украине согласовали 10 гуманитарных коридоров на 7 апреля

Верещук рассказала о гумкоридорах в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские власти на 7 апреля договорились о 10 гуманитарных коридорах для украинцев, которые находятся под постоянными обстрелами. Люди смогут выехать как на собственном транспорте, так и на автобусах.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

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План работы гуманитарных коридоров 7 апреля

Из Мариуполя в Запорожье – на собственном транспорте. Из Бердянска в Запорожье – на собственном транспорте, также отправят автобусы из Запорожья. Из Токмака в Запорожье – на собственном транспорте или на автобусах для эвакуации. Из Энергодара в Запорожье – на собственном транспорте. Из Мелитополя в Запорожье – на своем авто или на автобусах. Из Северодонецка в Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28. Из Лисичанска в Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324. Из Попасной в Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42. Из Рубежного в Бахмут. Из поселка Горное в Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Эвакуация из городов Луганской области состоится только в случае, если оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня.

Украинцев эвакуируют с Донбасса на поездах

"Укрзализныця" 7 апреля продолжила эвакуацию людей из зоны боевых действий, в том числе из опасных районов Донбасса. Время отправления может меняться.

Из Краматорска Донецкой области:

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10:00 – 274/273 Краматорск – Львов;

16:00 – 276/275 Краматорск – Львов;

18:00 – 278/277 Краматорск – Львов.

Из Покровска Донецкой области: