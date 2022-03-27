В Украине согласовали два гуманитарных коридора на 27 марта

В Украине проводят эвакуацию / Фото: Коллаж: Сегодня
На сегодняшний день, 27 марта, в Украине согласовали два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Донецкая область
- Гумкоридор из города Мариуполя в Запорожье на собственном автотранспорте. Также согласована централизованная эвакуация мариупольцев на автобусах из Бердянска.
Место сбора – улица Мелитопольское шоссе, 27 – возле городского спорткомплекса. 15 автобусов сейчас отправляется из Запорожья по этому маршруту.
"Время их прибытия к месту сбора будет зависеть от скорости прохождения блокпостов оккупантов. По адресу улица Мелитопольское шоссе, 87б, в городе Бердянске для мариупольцев работает бесплатная дозаправка.
Также в Бердянске работают гуманитарные штабы для помощи мариупольцам", – уточнила Верещук.
Контакты гуманитарных штабов:
- 3-62-76, 3-52-52
- 0975515917
- 0504397529.
Также для получения помощи мариупольцы могут обращаться по телефонам колл-центра в Запорожье:
- (095) 220-41-11
- (067) 220-41-12
- 0800-503-508
Луганская область
- Гумкоридор из города Рубежное в Бахмут. Эвакуация пройдет по улицам Киевская, Школьная, Харьковская, Солнечная, Славянская, Хлебозаводская, Шевченко, Сосюры и район железнодорожного вокзала города.
"Также будем пытаться достать наших людей из убежища под развалинами хлебозавода и из убежища школы №5. Мы продолжаем работать над другими маршрутами", – добавила Верещук.
График эвакуационных поездов на 27 марта
Киев, вокзал Дарница:
- 9:00 — Интерсити+ Киев — Львов;
- 17:00 — Интерсити+ Киев — Львов.
Харьков:
- 11:30 — №209/210 Харьков — Ужгород.
Днепр:
- 20:00 — №234/233 Днепр — Чоп.
Краматорск:
- 13:00 — №274/273 Краматорск — Львов;
- 16:00 — №276/275 Краматорск — Львов.
Одесса:
- 22:32 — Одесса — Ужгород.
Другие:
- 14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая;
- 16:10 — 7931 Покровск — Днепр;
- 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.