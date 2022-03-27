В Украине согласовали два гуманитарных коридора на 27 марта

В Украине проводят эвакуацию / Фото: Коллаж: Сегодня

На сегодняшний день, 27 марта, в Украине согласовали два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Реклама

Донецкая область

Гумкоридор из города Мариуполя в Запорожье на собственном автотранспорте. Также согласована централизованная эвакуация мариупольцев на автобусах из Бердянска.

Место сбора – улица Мелитопольское шоссе, 27 – возле городского спорткомплекса. 15 автобусов сейчас отправляется из Запорожья по этому маршруту.

"Время их прибытия к месту сбора будет зависеть от скорости прохождения блокпостов оккупантов. По адресу улица Мелитопольское шоссе, 87б, в городе Бердянске для мариупольцев работает бесплатная дозаправка.

Также в Бердянске работают гуманитарные штабы для помощи мариупольцам", – уточнила Верещук.

Реклама

Контакты гуманитарных штабов:

3-62-76, 3-52-52

0975515917

0504397529.

Также для получения помощи мариупольцы могут обращаться по телефонам колл-центра в Запорожье:

(095) 220-41-11

(067) 220-41-12

0800-503-508

Луганская область

Гумкоридор из города Рубежное в Бахмут. Эвакуация пройдет по улицам Киевская, Школьная, Харьковская, Солнечная, Славянская, Хлебозаводская, Шевченко, Сосюры и район железнодорожного вокзала города.

"Также будем пытаться достать наших людей из убежища под развалинами хлебозавода и из убежища школы №5. Мы продолжаем работать над другими маршрутами", – добавила Верещук.

Реклама

График эвакуационных поездов на 27 марта

Киев, вокзал Дарница:

9:00 — Интерсити+ Киев — Львов;

17:00 — Интерсити+ Киев — Львов.

Харьков:

11:30 — №209/210 Харьков — Ужгород.

Днепр:

20:00 — №234/233 Днепр — Чоп.

Краматорск:

13:00 — №274/273 Краматорск — Львов;

16:00 — №276/275 Краматорск — Львов.

Одесса:

22:32 — Одесса — Ужгород.

Другие: