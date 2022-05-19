В Украине выросло количество убитых Россией детей

В Украине уже пострадали 427 детей из-за действий России / Фото: CNN, Коллаж: Сегодня, Ракурс

По состоянию на 19 мая 2022 года с начала вторжения Российской Федерации в Украину погиб 231 ребенок и пострадало 427 детей.

Об этом сообщила в Telegram Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Зверства России

"По состоянию на 19 мая 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, нуждающихся в подтверждении, с начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 231 ребенок и пострадало 427 детей", – написала она.

Денисова отметила, что фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах российские оккупационные войска ведут активные боевые действия.

Напомним, заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ Омар Абди заявил, что за апрель российские оккупанты убили в Украине около 100 детей. Однако реальные цифры могут быть гораздо больше.

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