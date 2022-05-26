В Украину приехала премьер-министр Финляндии. Увиденное в Ирпене ее повергло в шок (фото)

Санна Марин приехала в Киевскую область / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украину прибыла с визитом премьер-министр Финляндии Санна Марин. Она посетила разрушенные оккупантами города и воочию убедилась в зверствах россиян. Об этом сообщает Ирпенский городской совет.

Секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева показала главе финского правительства оставшиеся после оккупантов последствия "русского мира".

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По ее словам, во время визита были обсуждены вопросы помощи в восстановлении города, ведь Ирпень разрушен после вторжения РФ более чем на 70%.

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"Спасибо за непреклонную международную позицию в отношении территориальной целостности Украины, за введение более жестких санкций против России, за военную поддержку и помощь", – отметила Макеева.

Также Санна Марин посетила разрушенную российскими захватчиками Бучу в Киевской области.

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Зарубежная делегация побывала в трагических местах. В частности, там, где террористы совершали геноцид против украинцев

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