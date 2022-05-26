В Украину приехала премьер-министр Финляндии. Увиденное в Ирпене ее повергло в шок (фото)

Санна Марин приехала в Киевскую область / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украину прибыла с визитом премьер-министр Финляндии Санна Марин. Она посетила разрушенные оккупантами города и воочию убедилась в зверствах россиян. Об этом сообщает Ирпенский городской совет.
Секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева показала главе финского правительства оставшиеся после оккупантов последствия "русского мира".
По ее словам, во время визита были обсуждены вопросы помощи в восстановлении города, ведь Ирпень разрушен после вторжения РФ более чем на 70%.
"Спасибо за непреклонную международную позицию в отношении территориальной целостности Украины, за введение более жестких санкций против России, за военную поддержку и помощь", – отметила Макеева.
Также Санна Марин посетила разрушенную российскими захватчиками Бучу в Киевской области.
Зарубежная делегация побывала в трагических местах. В частности, там, где террористы совершали геноцид против украинцев
Что было Ирпене
- Ирпень был оккупирован россиянами с первых дней полномасштабного вторжения войск России в Украину. За время оккупации, которая длилась почти месяц, российская армия повредила 71% зданий города, в частности учебные и медицинские заведения.
- Полностью освободить Ирпень почти после двух недель ожесточенных боев удалось военным.
- Власти города сообщили, что с 30 марта в Ирпене начали искать пропавших в результате войны людей и расчищать город от завалов. Кроме того, начали эвакуировать раненых и хоронить умерших.
- Ранее мы рассказывали, за сколько владельцы квартир в Ирпене готовы продать свою недвижимость во время войны и когда будет отремонтирован железнодорожный мост из Ирпеня в Киев.