В Запорожской области почти 90 населенных пунктов остались без газа из-за обстрелов – ОВА

Около 90 городов и сел в Запорожской области остались без газа. / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате вчерашних обстрелов Запорожской области в Орехове зафиксированы новые повреждения вводных газопроводов низкого давления. В целом по области без газоснабжения находится 68712 абонентов в 88 населенных пунктах.

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации в Telegram.

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В частности, остаются отключенными от газоснабжения 48 населенных пунктов Бердянского и Мелитопольского районов из-за повреждения магистрального газопровода на территории Донецкой области.

За прошедшие сутки в городах Орехов и Гуляйполе были устранены полученные ранее в тот же день в результате обстрелов повреждения газопроводов низкого давления.

Вместе с тем, 2 мая в результате обстрела в городе Орехов зафиксированы новые повреждения вводных газопроводов низкого давления.

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Нарушенное в результате ведения боевых действий газоснабжение в населенных пунктах области планируется безотлагательно восстановить после получения доступа к проведению таких работ.

Ситуация со светом

На сегодня, 03 мая, из-за повреждений линий электроснабжения, опор и оборудования без электроснабжения находятся 22 615 абонентов в 73 населенных пунктах Запорожской области.

За прошедшие сутки возобновлено энергоснабжение 4 135 потребителей на территории обслуживания Бильмацкого районного отделения.

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По остальным территориям области ситуация не изменилась. Продолжаются активные боевые действия на территории обслуживания Гуляйпольских, Ореховских и Васильевских электросетей, в результате чего проводить здесь ремонтные работы невозможно из-за опасности для жизни и здоровья энергетиков, а также из-за запрета военных.

Ситуация с водой

За прошедшие сутки информация о повреждении объектов водопроводно-канализационного хозяйства не поступала.

По имеющейся информации на сегодня отсутствует водоснабжение в городе Гуляйполе и близлежащих сельских населенных пунктах Пологовского района, пгт Степногорск и близлежащих сельских населенных пунктах Васильевского района. Кроме того, из-за проблем с обеспечением электроэнергией артезианских скважин без водоснабжения часть города Пологи.

Также в результате боевых действий повреждены канализационные очистные сооружения, принимающие стоки города Васильевка и пгт Степногорск Васильевского района.

Кроме того, по оперативной информации в целом по области сегодня полностью разрушено или частично повреждено 709 домовладений.

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