В Запорожской области упал самолет Ан-26, есть жертвы

АН-26 упал в Запорожской области. Фото: коллаж "Сегодня"

Утром 22 апреля в Запорожской области упал самолет Ан-26. В результате этого есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

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Что известно?

В Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс.

В ОВА отметили, что есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются и подробности сообщат позже.

В России "самоуничтожился" транспортный самолет Ан-26

В России 24 февраля в Воронежской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26, экипаж погиб.

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"24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб", – сообщила пресс-служба западного военного округа вооруженных сил РФ.

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ техники. Для установления точных причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия ВКС.

На земле разрушений нет.

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