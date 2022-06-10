В здании Черновицкой ОВА весь день шли обыски: что известно

Глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

В Черновицкой ОВА весь день продолжаются обыски. На месте дежурят полицейские, они обеспечивают соблюдение общественного правопорядка.

Об этом сообщает molbuk.ua.

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По состоянию на 16:30 10 июня продолжаются следственные действия. Работников, покинувших помещение до начала обысков, внутрь не запускают.

Сейчас официальной информации о проведении обысков нет. Данную информацию также не прокомментировали в пресс-службе областной администрации.

Однако силовики на месте происшествия подтвердили журналистам, что в помещении ОВА проходят обыски.

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По данным СМИ, следственные действия могут происходить в кабинете главы военной администрации Сергея Осачука.

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