"Вагнеровцы" готовили покушение на Зеленского / Фото: Коллаж: Сегодня

Наемники частной военной компании "Вагнера" планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом рассказал советник министра обороны Украины Маркиан Лубкивский в интервью CNN.

Реклама

"Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью, некоторых из них безуспешно отправили в Украину", – сказал Лубкивский.

Он добавил, что все доказательства предоставили Международному суду. Украинская разведка отслеживала боевиков в нашей стране и за ее пределами, несколько из них ликвидировали.

Советник министра отметил, что планы "вагнеровцев" подтвердили в украинской разведке и спецназе, отвечающим за охрану Зеленского.

Реклама

Путин подослал Зеленскому сотни наемных убийц

Кремль направил в Киев свыше 400 наемников ЧВК "Вагнер", которым приказано убить президента Украины Владимира Зеленского и подготовить почву для захвата власти Россией. Об этом со ссылкой на свои источники пишет британское издание The Times.