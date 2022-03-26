"Вагнеровцы" готовили покушение на Зеленского / Фото: Коллаж: Сегодня
Наемники частной военной компании "Вагнера" планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Об этом рассказал советник министра обороны Украины Маркиан Лубкивский в интервью CNN.
"Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью, некоторых из них безуспешно отправили в Украину", – сказал Лубкивский.
Он добавил, что все доказательства предоставили Международному суду. Украинская разведка отслеживала боевиков в нашей стране и за ее пределами, несколько из них ликвидировали.
Советник министра отметил, что планы "вагнеровцев" подтвердили в украинской разведке и спецназе, отвечающим за охрану Зеленского.
Путин подослал Зеленскому сотни наемных убийц
Кремль направил в Киев свыше 400 наемников ЧВК "Вагнер", которым приказано убить президента Украины Владимира Зеленского и подготовить почву для захвата власти Россией. Об этом со ссылкой на свои источники пишет британское издание The Times.
"Группа Вагнера, частная военная компания, руководимая одним из ближайших союзников президента Путина олигархом Евгением Пригожиным, 5 недель назад направила наемников из Африки с миссией убить правительство Зеленского в обмен на солидную плату", – говорится в публикации.