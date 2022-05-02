Венедиктова назвала фамилию первого военного РФ, подозреваемого в зверствах в Буче

Венедиктова опубликовала фото и имя россиянина, причастного к убийствам в Буче / Фото: Коллаж: Сегодня

Установлен первый подозреваемый в убийствах в Буче — командир подразделения Нацгвардии РФ Сергей Колоцей. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Это фото стало одним из символов зверств в Буче – тела расстрелянных гражданских со связанными за спиной руками на улице Яблонской. На фото три жертвы, четвертый убитый в кадр не попал. У трех огнестрельные ранения головы, у четвертого мужчины прострелены внутренние органы и скелет. Все они стали жертвами оккупантов", — написала она.

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Также Венедиктова опубликовала фото, на котором командир подразделения Управления федеральной службы войск Нацгвардии России Ульяновской области в белорусском почтовом отделении с коллегами-военнослужащими отправляет похищенное в домах наших соотечественников. Он отправил в Ульяновск капот автомобильного багажника.

Прокуроры Бучи и полицейские установили, что именно этот военнослужащий убил 18 марта четырех безоружных мужчин в Буче. 29 марта он же пытал, заставляя признаться в подрывной деятельности против российской армии, еще одного гражданского. Он забрал патриотически настроенного местного жителя "на подвал", где избивал его руками, прикладом автомата и гардой ножа. Мужчину вывозили на место казни, где, имитируя расправу, стреляли у его уха. Отдельным извращенным видом издевательства и устрашения потерпевшего было принуждение его нюхать мертвого человека, рассказала генеральный прокурор.

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"На основании собранных доказательств, показаний потерпевшего и портретной экспертизы прокуроры Бучанской окружной прокуратуры сообщили росгвардейцу о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны, соединенных с умышленными убийствами (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины). Отдельная благодарность снова "Слідству-інфо", которые помогали следствию. Сейчас мы проверяем его (Колоцея. – Ред.) на причастность к другим убийствам в Буче", — написала Венедиктова.

Она призвала тех, кто узнает этого российского военнослужащего и имеет свидетельства о его причастности к другим зверствам, присылать доказательства на хаб https://warcrimes.gov.ua/ либо обращаться в Бучанскую или Киевскую прокуратуру.

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