Венгрия отказалась помогать Украине в войне с Россией

Глава МИД Петер Сийярто заботится прежде всего о своем народе и своей стране / Фото: Коллаж: Сегодня

Венгрия прикладывает массу усилий, чтобы не быть втянутой в войну, поэтому не пойдет на просьбы украинской стороны. Об этом на своей странице в Facebook написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, для руководства их страны безопасность Венгрии и венгерского народа на первом месте.

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"Мы сделаем все возможное, чтобы Венгрия не была в войне, поэтому мы не допустим поставок оружия в нашу страну. Эти поставки означают уничтожение военной цели, и мы не хотим рисковать жизнями и безопасностью венгерского народа. Заодно и венграм не дадим заплатить цену войны. Остановка газа и нефти из России сделает невозможным поставки энергии в нашу страну, одновременно приведет к резкому росту стоимости ирригации. Поэтому мы продолжаем поддерживать продление санкций на энергетические перевозки", – сказал он.

На саммите премьер-министров Евросоюза президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Венгрии допустить поставки оружия через их территории.

Сложные отношения с Венгрией