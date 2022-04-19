Верещук: из плена оккупантов освободили более 70 украинцев

Верещук рассказала про передачу пленных / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 19 апреля, произведен обмен пленными. В Украину возвращаются 76 человек. Это был пятый обмен пленными.

Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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"Сегодня мы обменяли 60 военнослужащих, из них 10 офицеров. Также домой возвращаются 16 гражданских лиц. Это был пятый обмен пленными. Всего 76 человек", – говорится в сообщении.

Оккупанты требуют от украинских защитников сдаться

Российские оккупанты сделали новое заявление. Захватчики предложили украинским защитникам Мариуполя сложить оружие и сдаться в плен.

"Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате "Азовсталь", а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам прекратить любые боевые действия и сложить оружие", – требуют российские оккупанты.

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