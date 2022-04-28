Верещук: из российского плена освободили 45 украинцев

Ирина Верещук рассказала об обмене пленных. Фото: коллаж "Сегодня"
В четверг, 28 апреля, состоялся очередной обмен пленными. В результате из российского плена освободили 45 наших людей.
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале.
По ее словам, освободили 13 офицеров и 20 солдат (из которых 5 ранены).
Также домой возвращают 12 наших гражданских.
Оккупанты требуют от украинских защитников сдаться
Российские оккупанты сделали новое заявление. Захватчики предложили украинским защитникам Мариуполя сложить оружие и сдаться в плен.
"Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате "Азовсталь", а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам прекратить любые боевые действия и сложить оружие", – требуют российские оккупанты.