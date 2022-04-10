Верещук: На 10 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров – список

Ирина Верещук рассказала об эвакуации на 10 апреля. Фото: коллаж "Сегодня"
На 10 апреля согласовано девять гуманитарных коридоров – из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара, Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горного и Рубежного.
Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
Донецкая область:
- Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).
Запорожская область:
Эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами.
- Бердянск – Запорожье.
- Токмак – Запорожье.
Место сборов: ул. Шевченко, 5
- Энергодар – Запорожье.
Место сбора автомобилей объявят местные власти.
Луганская область:
- Северодонецк – Бахмут.
Место сборов: проспект Химиков, 28.
- Лисичанск – Бахмут.
Место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
- Попасная – Бахмут.
Место сборов: ул. Первомайская, 42
- с. Горное – Бахмут.
Место сборов: ул. Гагарина, 13.
- Рубежное – Бахмут.
Возобновлено движение поездов из Славянска и Краматорска
Возобновлено движение трех эвакуационных поездов, которые были заблокированы из-за российского авиаудара по путепроводу в районе станции Барвенково на Донецкой железной дороге. Поезда уже находятся на безопасном расстоянии от эпицентра авиаудара и следуют по определенному маршруту.