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Верещук: На 10 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров – список

София Ковнир
10 апреля, 10:42
Для эвакуации населения в более безопасные регионы на сегодня запланированы "зеленые коридоры"

Ирина Верещук рассказала об эвакуации на 10 апреля. Фото: коллаж "Сегодня"

На 10 апреля согласовано девять гуманитарных коридоров – из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара, Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горного и Рубежного.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Донецкая область:

  • Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область:

Эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами.

  • Бердянск – Запорожье.
  • Токмак – Запорожье.

Место сборов: ул. Шевченко, 5

  • Энергодар – Запорожье.

Место сбора автомобилей объявят местные власти.

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Луганская область:

  • Северодонецк – Бахмут.

Место сборов: проспект Химиков, 28.

  • Лисичанск – Бахмут.

Место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

  • Попасная – Бахмут.

Место сборов: ул. Первомайская, 42

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  • с. Горное – Бахмут.

Место сборов: ул. Гагарина, 13.

  • Рубежное – Бахмут.

Возобновлено движение поездов из Славянска и Краматорска

Возобновлено движение трех эвакуационных поездов, которые были заблокированы из-за российского авиаудара по путепроводу в районе станции Барвенково на Донецкой железной дороге. Поезда уже находятся на безопасном расстоянии от эпицентра авиаудара и следуют по определенному маршруту.

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