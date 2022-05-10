Верещук: на "Азовстали" находятся сотни раненых военных

Верещук о ситуации на "Азовстали" / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены.

Об этом Верещук сообщила в интервью AFP, передает Washington Post.

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"Более 1000 украинских солдат, включая сотни раненых, все еще находятся на окруженном российскими войсками металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе на юго-востоке Украины", – заявила Верещук.

Защитники остаются в помещениях большого металлургического комплекса. Среди военных есть тяжелораненые, которых нужно срочно эвакуировать.

Оккупанты обстреляли "Азовсталь"

Оккупанты продолжают бомбить "Азовсталь" в Мариуполе. Военные РФ совершили 34 вылета, в том числе 8 вылетов стратегических бомбардировщиков. Об этом сообщили в Telegram-канале АЗОВ-Мариуполь.

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"За минувшие сутки на территорию завода "Азовсталь", которую защищают защитники Мариуполя, было совершено 34 самолетовылета, в том числе 8 вылетов стратегических бомбардировщиков. Также не прекращает работать вражеская корабельная и ствольная артиллерия, РСЗО, УР-77, танки и другое", – говорится в сообщении.

Противник не останавливается в попытках захватить "Азовсталь" и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты.

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