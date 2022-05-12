Верещук назвала количество тяжелораненых бойцов "Азовстали"

Ирина Верещук рассказала о возможной эвакуации бойцов с "Азовстали". Фото: коллаж "Сегодня"

Украина хочет обменять 38 тяжелораненых военных "Азовстали". Сейчас ведутся переговоры. Эвакуацию остальных бойцов будут обсуждать позже.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале.

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По ее словам, по поручению президента Украины Владимира Зеленского ведутся очень сложные переговоры по эвакуации тяжелораненых бойцов с "Азовстали" в обмен на пленных россиян.

"Сейчас мы ведем переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах. Работаем пошагово. Обменяем 38 тяжелых, потом будем двигаться дальше. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ. Призываю всех работать серьезно, не пускаться в нереальные соображения и заявления. Только реалистичность и трезвость мнений и действий даст результат", – подчеркнула Верещук.

Раненые на "Азовстали" без медикаментов и в полной антисанитарии

Раненые украинские военные на заблокированном заводе "Азовсталь" находятся в полной антисанитарии с открытыми ранами. Не хватает не только медикаментов, но даже еды. Защитники Мариуполя призывают ООН и Красный Крест организовать эвакуацию раненых военных. Об этом сообщил полк "Азов" в Telegram.

Защитники "Азовстали" решили показать всему цивилизованному миру условия, в которых находятся раненые. В полной антисанитарии, с открытыми ранами, перевязанные нестерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания.

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"Мы призываем ООН и Красный Крест показать свою гуманность и подтвердить основные принципы, на которых вас создали, спасая раненых людей, которые уже не являются комбатантами. Военнослужащие, которых вы видите на фото, и еще сотни на заводе "Азовсталь" – с тяжелыми ранениями – ценой собственного здоровья защищали Украину и весь цивилизованный мир", – говорится в заявлении.

Полк "Азов" требует немедленной эвакуации раненых военнослужащих на контролируемые Украиной территории, где им окажут помощь и обеспечат надлежащий уход.

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