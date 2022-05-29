Верещук обратилась к жителям оккупированных территорий: война будет дольше, чем ожидали

Ирина Верещук призвала украинцев не оставаться в оккупации и не брать российские паспорта / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцам, которые в результате вторжения России оказались в оккупированных регионах, нужно переезжать на подконтрольные территории и не соглашаться на получение паспортов РФ.

Об этом написала в своем Telegram-канале вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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"Эта война, возможно, будет дольше, чем ожидали. Землю свою мы не отдадим. Мы за нее воюем и мы ее отвоюем. Поэтому, возможно, эта война будет более кровавой, чем мы представляли", – подчеркнула она.

Как отметила Верещук, "после 24 февраля жизнь всех украинцев изменилась", а перед теми, кто сейчас проживает на временно оккупированных территориях, встают два основных вопроса:

Оставаться ли жить под временной оккупацией?

Если оставаться под оккупацией, брать ли российский паспорт?

Вице-премьер, "не углубляясь в юридические, политические и моральные вопросы", посоветовала украинцам следующее:

Переезжайте на подконтрольную территорию. Знаю, что это не просто, но находите пути и возможности. Ибо, в конце концов, речь идет о вашей безопасности и судьбе вашей и ваших детей.

Не брать российский паспорт. Знаю, что это может быть непросто, но в долгосрочной перспективе российское гражданство создаст вам больше проблем, чем выгоды.

"Итак, не берите российские паспорта, не оставайтесь в оккупации!" – подытожила она.

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На оккупированных территориях шокированы произволом РФ

В оккупированных районах Запорожской области активизируется партизанское движение, местные жители возмущены действиями российских военных.

Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора оккупанта и местной жительницы, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Женщина жалуется на произвол со стороны россиян:

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