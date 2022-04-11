Верещук: За сутки гуманитарными коридорами эвакуировали 4,3 тысяч человек

Из горячих точек эвакуировали людей/Фото: коллаж: "Сегодня"

В течение дня, 11 апреля, в Украине с горячих точек эвакуировали 4354 человека. Во время эвакуации оккупационные войска постоянно нарушали режим тишины.

Об этом сообщили в Офисе президента.

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Эвакуационными коридорами из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах в Запорожье добрались 3854 человека. Из них 556 – из Мариуполя; 3298 человек эвакуированы из городов Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь Запорожской области.

Колонны автобусов, выехавших из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, удерживают оккупационные войска на блокпосте в Васильевке. Третий день Российская Федерация нарушает договоренности на обеспечение проезда автобусов для эвакуации людей из этих городов.

Из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной и Попасной Луганской области удалось эвакуировать более 500 человек.

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Оккупанты сбросили на Мариуполь неизвестное ядовитое вещество

Российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских лиц в Мариуполе ядовитое вещество неизвестного происхождения. Его сбросили с вражеского БПЛА.

Сообщается, что у пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром. Последствия использования неизвестного вещества уточняются.