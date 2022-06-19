Верховная Рада запретила в Украине российскую музыку и книги: подробности

Депутаты поддержали запрет книг из России / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада 19 июня запретила российскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве.

Соответствующий законопроект №7273-д поддержали 303 народных депутата.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Также парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из РФ, временно оккупированных ею территорий Украины и Беларуси.

За законопроект №7459 проголосовали 306 нардепов.

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Что предусматривает запрет российских книг

Законопроект №7459 вклювает запрет на импорт книг из России и Беларуси в Украину. Кроме того, вводятся ограничения на печать произведений авторства граждан РФ (современных, а не российских классиков). Также нельзя издавать переводы иностранных книг на русском языке.

"Цель этого документа – перекрыть влияние "русского мира" на украинское книгоиздание и книгораспространение как извне, так и внутри страны", – объяснили в Комитете гуманитарной и информационной политики. Также депутаты перечислили основные предложения, которые содержатся в документе:

запрет импорта книг из России и Беларуси; Реклама

прекращение продажи ранее ввезенных книг из России и Беларуси;

запрет на печать и ввоз произведений авторства граждан РФ. "Речь идет именно о гражданах РФ, а не о "мертвых русских" вроде Пушкина с Достоевским", – уточнили в комитете;

появление нормы о том, что книги в Украине могут издаваться только на украинском языке, а также на языках ЕС и коренных народов Украины;

на русском языке (и других языках не ЕС) могут издаваться только оригиналы произведений, но не их переводы.

"Эта норма (о переводах книг. – Ред.) заблокирует планы "русского мира" захватить наш книжный рынок изнутри. Мировая литература, включая популярные книжные новинки, будет обращаться к нашим читателям на украинском языке или языках оригинала", – объяснил народный депутат Украины Владимир Вятрович.