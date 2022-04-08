"Весь мир стал свидетелем": Байден об ударе РФ по вокзалу Краматорска

Байден отреагировал на смерть мирных жителей в Краматорске / Фото: Коллаж: Сегодня

Нападение на украинский вокзал в Краматорске – еще одно ужасное злодеяние, совершенное Россией.

Об этом написал в Twitter Президент США Джо Байден.

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"Мы продолжим нашу помощь в области безопасности и поставки оружия, чтобы помочь Украине защитить свою страну. И вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать усилия по расследованию этой атаки, документируя действия России и привлекая ее к ответственности", – заявил Байден.

Байден добавил, что с самого начала своей администрации Соединенные Штаты уделяли первостепенное внимание доставке критически важного военного потенциала Украине, чтобы она могла защитить себя от российской агрессии.

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"Весь мир стал свидетелем эффективности этого оружия", – написал президент США.

Он поблагодарил правительство Словакии за предоставление Украине системы ПВО С-300.

Новые санкции

После зверств российских военных в пригороде Киева Евросоюз одобрил новый пакет экономических санкций, которые коснулись экспорта энергоресурсов.

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Было введено эмбарго на импорт российского угля, запрет транзакций с четырьмя крупнейшими российскими банками и запрет российским судам и операторам заходить в порты стран ЕС.

Детальнее о других ограничениях читайте в нашем материале.

"Сегодня" также рассказывали, как еще Запад помогает Украине в борьбе с агрессором.