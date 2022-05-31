Виталий Ким опоздал на собственные похороны и объяснил почему

Виталий Ким за словом в карман не лезет. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские Telegram-каналы накануне начали публиковать информацию о том, что глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким якобы умер. Сегодня он уже отшутился по этому поводу.
Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram.
"Записал видео, потому как там начали в рашистских Telegram-каналах писать, что я умер. Радует не это, радует реакция друзей", – начал свое обращение Ким.
По его словам, его друзья начали спрашивать, почему их на похороны не пригласили.
"Извините, сам опаздываю", – пошутил Ким.
Ситуация в Николаеве и области
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- При обстреле жилых кварталов Николаева погибли 5 человек, 15 получили ранения. Один человек погиб из-за того, что поднял неразорвавшийся снаряд.
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- В Николаевской области за 17 апреля ранения получили 13 человек.
- Ночью 23 апреля российские оккупанты снова обстреляли город. К счастью, пострадавших не было.