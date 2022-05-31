Виталий Ким опоздал на собственные похороны и объяснил почему

Виталий Ким за словом в карман не лезет. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские Telegram-каналы накануне начали публиковать информацию о том, что глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким якобы умер. Сегодня он уже отшутился по этому поводу.

Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram.

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"Записал видео, потому как там начали в рашистских Telegram-каналах писать, что я умер. Радует не это, радует реакция друзей", – начал свое обращение Ким.

По его словам, его друзья начали спрашивать, почему их на похороны не пригласили.

"Извините, сам опаздываю", – пошутил Ким.

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