Депутаты от ОПЗЖ больше не могут принимать решения в Мариуполе

В Мариуполе ОПЗЖ не будет больше представлять интересы власти / Фото: Коллаж: Сегодня

Мариупольский городской совет на внеочередной сессии местного совета приостановил полномочия депутатов ОПЗЖ и партии "Шария" на период военного положения. Сессия прошла в формате онлайн.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в своем канале в Telegram.

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"В связи с введением в действие указа президента Украины от 19 марта 2022 г. №153/2022 решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 г. "О приостановлении деятельности отдельных политических партий", руководствуясь ст. ст. 26, 59 ЗУ "О местном самоуправлении в Украине", городской совет решил приостановить на период действия военного положения любую деятельность депутатов Мариупольского городского совета VIII созыва, являющихся членами политических партий "Оппозиционная платформа за жизнь" и "Партия Шария" – указано в решении.

СНБО приостановил деятельность ряда партий

20 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины решил, учитывая полномасштабную войну, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения. А именно: "Оппозиционная платформа – За житя"; "Партия Шария"; "Наши"; "Оппозиционный блок"; "Левая оппозиция"; "Союз левых сил"; "Государство"; "Прогрессивная социалистическая партия Украины"; "Социалистическая партия Украины"; "Социалисты"; "Блок Владимира Сальдо".

Верховная Рада еще изучает решение Совета национальной безопасности о приостановлении деятельности партий, которые имеют связи с Россией.

15 марта народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива написал заявление о сложении депутатского мандата. И еще депутаты Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Александр Фельдман и Вадим Столар написали заявление о своем выходе из депутатской фракции ОПЗЖ.

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24 марта на внеочередном заседании парламента пять народных депутатов от "Оппозиционной платформы – За життя" вышли из фракции.