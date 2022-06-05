ВМС Украины применили ЗРК при подлете вражеских ракет к Николаеву

Украинские военные уничтожили вражеские ракеты / Фото: Коллаж: Сегодня
В Николаевской области ВМС Вооруженных сил Украины сбили две вражеские российские ракеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Над Николаевщиной военные моряки уничтожили две вражеские ракеты. Экипажами двух украинских военных кораблей были сбиты очередные российские ракеты над Николаевской областью. Несмотря на ночь, украинские защитники с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов метко попали во вражеские ракеты", – сообщил Братчук.
По его словам, личный состав ВМС ВСУ уже не в первый раз нарушает планы оккупантов. За вчерашний день наши военные сбили четыре вражеские ракеты, которые российские военные выпустили по мирным городам Украины.
Обстрелы украинских городов
- Сегодня с самого утра враг продолжал обстрелы украинских городов. Досталось и Киеву. Жители города слышали по меньшей мере 6 ракет, часть из них ударила в разных точках. В некоторых районах Киева видны мощные столбы черного дыма, начались пожары.
- Накануне вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Стариково и Катериновка Сумской области и Каменская Слобода Черниговской области.
- Также враг применил артиллерию вблизи Святогорска, Стародубовки и Николаевки. На Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка и Тошковка