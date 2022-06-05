ВМС Украины применили ЗРК при подлете вражеских ракет к Николаеву

Украинские военные уничтожили вражеские ракеты / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаевской области ВМС Вооруженных сил Украины сбили две вражеские российские ракеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Над Николаевщиной военные моряки уничтожили две вражеские ракеты. Экипажами двух украинских военных кораблей были сбиты очередные российские ракеты над Николаевской областью. Несмотря на ночь, украинские защитники с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов метко попали во вражеские ракеты", – сообщил Братчук.

По его словам, личный состав ВМС ВСУ уже не в первый раз нарушает планы оккупантов. За вчерашний день наши военные сбили четыре вражеские ракеты, которые российские военные выпустили по мирным городам Украины.

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