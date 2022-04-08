Во дворе церкви в Буче нашли тела 67 убитых оккупантами мирных жителей

Из братской могилы достали тела почти 70 жертв "русского мира" / Коллаж "Сегодня"
В украинском городе Буча, пережившем в марте геноцид во время российской оккупации, началась эксгумация тел из братской могилы возле местной церкви Андрея Первозванного и всех святых.
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Что известно
"Возле церкви большая могила – коммунальщики похоронили в ней жертв военных преступлений – погибших после обстрелов и убийств. Примерно здесь 67 тел. Каждое осматривают судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры. Из тех, кого достали, в большинстве огнестрельные и осколочные ранения от взрывов, от некоторых остались только фрагменты", – сообщила генпрокурор.
Часть погибших имела при себе документы, их личность будет быстро установлена. Остальных придется опознавать родственникам пропавших без вести по одежде или другим признакам. В случае если и это будет невозможно, потребуется проведение экспертизы ДНК.
"Далее – кропотливая работа по выяснению обстоятельств смерти каждого. У нас уже есть свидетели того, как этих гражданских лиц рашисты убивали за то, что они просто шли за хлебом или лекарствами, разговаривали по-украински, помогали волонтерам или армии. Буча была одним из полигонов так называемой "денацификации", а проще говоря уничтожения украинцев", – написала Венедиктова.
Ситуация в городе
- Появились новые доказательства того, что жители Бучи в Киевской области были убиты до того, как украинская армия вернула себе контроль над этим городом.
- Немецкое издание Spiegel пишет, что разведка ФРГ перехватила радиопереговоры оккупантов в Буче, которые свидетельствуют – убийства мирных жителей были частью стратегии армии РФ по запугиванию населения.
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки.