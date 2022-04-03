Военные РФ массово пишут рапорты на увольнения и отказываются воевать в Украине – Генштаб

Российские солдаты пишут рапорты на увольнение / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

РФ продолжает вооруженную агрессию против Украины. Идет отвод оккупационных войск по отдельным направлениям. Морально-психологическое состояние оккупантов остается на очень низком уровне. Для восполнения потерь российское руководство осуществляет агитацию гражданского населения по вступлению в вооруженные силы. Такие мероприятия проводятся как в РФ, так и на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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"Командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнения. Личный состав 2-х батальонно-тактических групп 4-й военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины. Спланировано их возвращение в пункты постоянной дислокации", – говорится в сообщении.

Российские оккупанты продолжают размещать вооружение и военную технику в непосредственной близости от жилой инфраструктуры населенных пунктов, проводить фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях, совершают насилие в отношении местных жителей, занимаются мародерством и грабежами.

Отражение атак россиян

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.

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ВСУ за предыдущие сутки было поражено 8 воздушных целей: два самолета, один вертолет, один БПЛА и четыре крылатых ракеты. Авиация Воздушных сил продолжала наносить удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам.

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