Военные РФ убили 158 украинских детей – Денисова

Из-за обстрелов оккупантов погибают дети / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за прошлые сутки в результате войны РФ против нашей страны погибли пять детей, еще девять пострадали. Всего за период полномасштабного вторжения жертвами оккупантов стали 158 детей.

Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Омбудсмен добавила, что по состоянию на утро 2 марта количество пострадавших детей достигло 254.

"Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия", - уточнила Денисова.

Оккупанты используют детей как живой щит

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило в Facebook, что зафиксированы случаи, когда российские оккупанты используют украинских детей как живой щит для военной техники.

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По сообщениям местных жителей, в селе Новый Быков Черниговской области оккупанты взяли в заложники и посадили в грузовики местных детей. Как отмечается, цель их действий – страхование колонны военной техники на марше.